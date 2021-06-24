Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Malatya'da, yeşil reçeteye tabi 56 bin hap ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, yeşil reçeteye tabi 56 bin hap ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapacağı değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1000 kutu içerisinde 56 bin yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Zanlılar H.H.D, U.B, İ.Ç, E.N, R.K. ve O.K. yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş