Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
09.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:16

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonunda torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 42 fişek halinde 29,20 gram metamfetamin, 65 uyuşturucu hap, 14,47 gram sentetik kannabinoid, 20,90 gram esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan biri Suriye uyruklu 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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