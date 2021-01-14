Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

14.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:29
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışması neticesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüpheli bir kişinin evinde yapılan aramada 162 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda ise 226 gram sentetik uyuşturucu yakalandı.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Murat Kurum Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar İzmir Instagram Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 16:31:44. #1.14#
title