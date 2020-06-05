Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
05.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:19
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında oluşturulan özel ekibin istihbarat çalışması sonucunda, operasyon düzenlendi.
Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi'nde durdurulan otomobili arayan ekipler, 730 gram toz esrar ele geçirdi.
Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA