Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 983 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 983 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Fındık Mahallesi'nde yasa dışı Hint keneviri yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ev ve bahçelerde yapılan aramalarda, 983 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, 73 fişek ve 1 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA