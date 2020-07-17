Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 983 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
17.07.2020 16:03 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:16
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 983 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Fındık Mahallesi'nde yasa dışı Hint keneviri yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ev ve bahçelerde yapılan aramalarda, 983 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, 73 fişek ve 1 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA