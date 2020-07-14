Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler operasyonda bilgisayar faresi şeklinde uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, içerisine uyuşturucu gizlenmiş bir bilgisayar faresi ve 14,73 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 17 tabanca mermisi ele geçirdi.

Şehirler arası otobüsle yolculuk eden Afganistan uyruklu şüphelinin çantasında ise bisküvi paketine gizlenmiş vaziyette 430 gram toz esrar bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA