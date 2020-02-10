Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

10.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:56

Malatya'da düzenlenen operasyonda 248 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.

Durdurulan araçta arama yapan ekipler 248 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetti işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: AA