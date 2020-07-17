Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
17.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:12
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İlçede yasa dışı Hint keneviri üretimi yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 adrese operasyon düzenledi.
Ev ve bahçede yapılan aramada, 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA