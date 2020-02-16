Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama
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Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

MALATYA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

16.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:39
Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

MALATYA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde uyuşturucu madde ele geçiren polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA
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