Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
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Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

18.03.2021 22:34 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:40
Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 1 kilo esrar ve bir miktar metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden kazanılan 78 bin 950 lira ile 300 dolar parayla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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