Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 1 gözaltı
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Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 1 gözaltı

30.09.2020 13:33 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:37
Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 1 gözaltı

Malatya'da 1 kilo 71 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 1 kilo 71 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt-Samsun seferini yapan otobüste arama yaptı.

Aramada bir şahıstan 1 kilo 71 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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