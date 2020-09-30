Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 1 gözaltı
30.09.2020 13:33 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:37
Malatya'da 1 kilo 71 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da 1 kilo 71 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt-Samsun seferini yapan otobüste arama yaptı.
Aramada bir şahıstan 1 kilo 71 gram kubar esrar ele geçirildi.
Şüpheli, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine