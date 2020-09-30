Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 1 gözaltı

Malatya'da 1 kilo 71 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 1 kilo 71 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt-Samsun seferini yapan otobüste arama yaptı.

Aramada bir şahıstan 1 kilo 71 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine