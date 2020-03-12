Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.
12.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:20
MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu satıcısı oldukları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: DHA