Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Malatya'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Battalgazi ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, açık alanda uyuşturucu satan ve "torbacı" olduğu tespit edilen 2 kişi ile uyuşturucu kullanıcısı 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 10 paket halinde 40,4 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.