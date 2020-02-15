Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Haberler

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Malatya'da üzerlerinde metamfetamin uyuşturucu madde ile yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

15.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:39
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

'da üzerlerinde metamfetamin uyuşturucu madde ile yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmalar sonucunda yaptığı operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların aracında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 670.49 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan 7 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler