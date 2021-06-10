Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarında; 23 gram metamfetamin, 187 gram bonzai, 665 hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Mehmet Muş Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç
Magazin Metin Uca Atilla Taş Beren Saat Seren Serengil
Spor Enes Ünal Fatih Terim Ergin Ataman Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 09:26:48. #1.16#

title