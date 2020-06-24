Malatya'da uyuşturucu operasyonu Malatya'nın Kale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 327 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 327 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbarat çalışması sonrası bir ev ve kayısı bahçesinde yapılan aramada, 327 kök kenevir bitkisi ile 3 gram kubar esrar ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA