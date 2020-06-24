Malatya'da uyuşturucu operasyonu
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Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'nın Kale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 327 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu
24.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:38

Malatya'nın Kale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 327 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbarat çalışması sonrası bir ev ve kayısı bahçesinde yapılan aramada, 327 kök kenevir bitkisi ile 3 gram kubar esrar ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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