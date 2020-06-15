Malatya'da uyuşturucu operasyonu Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 480 kök kenevir ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 480 kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbarat çalışması neticesinde Kale ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı belirlendi.

Jandarma ekiplerince operasyon düzenlenen evde yapılan aramada 480 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız 2 av tüfeği ve 36 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: AA