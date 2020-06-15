Malatya'da uyuşturucu operasyonu
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Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 480 kök kenevir ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu
15.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:33

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 480 kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbarat çalışması neticesinde Kale ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı belirlendi.

Jandarma ekiplerince operasyon düzenlenen evde yapılan aramada 480 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız 2 av tüfeği ve 36 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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