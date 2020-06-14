Malatya'da uyuşturucu operasyonu Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10,75 gram metamfetamin ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10,75 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10,75 gram metamfetamin, 5,21 gram sentetik uyuşturucu, bir tabanca ve tabancaya ait 6 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkeme tarafından adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA