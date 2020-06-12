Malatya'da uyuşturucu operasyonu Malatya'da, uyuşturucu operasyonunda 405 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Malatya'da, uyuşturucu operasyonunda 405 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, 405 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 11 mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA