Malatya'da uyuşturucu operasyonu Malatya'da kontrol noktasında durdurulan bir araçta metamfetamin ele geçirildi.

Malatya'da kontrol noktasında durdurulan bir araçta metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep istikametinden kente gelen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 69,57 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA