Malatya'da uyuşturucu operasyonu Malatya'da düzenlenen operasyonda 598 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen operasyonda 598 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan uygulamada, 2 kişinin yapılan üst aramasında 598 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uygulamada ayrıca, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.A'da yakalandı.

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA