Malatya'da uyuşturucu operasyonu
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Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12,71 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

13.11.2019 09:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:22
Malatya'da uyuşturucu operasyonu

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12,71 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesinde yaptığı yol kontrolünde durumundan şüphelendikleri, arama kaydı bulunduğu belirlenen bir kişinin üzerini aradı.

Üst aramasında 12,71 sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA
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