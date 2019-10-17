Malatya'da uyuşturucu operasyonu

17.10.2019 11:42

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi'ndeki müstakil bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine, harekete geçti.

Belirlenen adresi takibe alan polis, evden ilk çıkan 3 şüphelinin üzerinden 0,78 gram, ikinci çıkan 2 şüphelinin üzerinden ise 1,10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Daha sonra uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evdeki 4 şüphelinin uyuşturucu kullandığını tespit etti.

Şüphelilerin üstünde ve evde yapılan aramada ise kullanıma hazır 0,86 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA