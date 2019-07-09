Malatya'da uyuşturucu operasyonu
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Haziran-7 Temmuz arasında 12 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 5 kilo 670 gram esrar, 107 kök Hint keneviri, 17,25 gram sentetik uyuşturucu, 3 tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 14'ü hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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