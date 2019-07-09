Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Haziran-7 Temmuz arasında 12 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 5 kilo 670 gram esrar, 107 kök Hint keneviri, 17,25 gram sentetik uyuşturucu, 3 tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 14'ü hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA