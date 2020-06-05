Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
MALATYA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
05.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:44
MALATYA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adrese baskın yapan jandarma, 730 gram toz esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: DHA