Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

08.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:15
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucularla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucularla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 3 kişinin gözaltına alındığı opreasyonda; şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 kilo 918 gram esrar ile bir miktar bozai ve metamfetamin ele geçirildi. Kimlikleri açıklanmayan 3 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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