Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

18.10.2020 21:50 | Son Güncelleme: 18.10.2020 21:53
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda bir miktar uyuşturucu ile 6 silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda bir miktar uyuşturucu ile 6 silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet  Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adrese yapılan baskında bir miktar esrar, 665 uyuşturucu hap, 3 av tüfeği ile 3 tabanca ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özgü Namal Binnur Kaya Didem Soydan Yasmin Erbil
Spor Falcao Erol Bulut Burak Yılmaz Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Kıbrıs Ermeni Gaziantep Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 21:54:38. #1.15#
title