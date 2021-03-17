Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliğini ve adresini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 2 kilo 150 gram esrar ile tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ve tabancaya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına alarak karakola götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN