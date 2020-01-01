Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

01.01.2020 01:48 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:53

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda F.B.'den 3,50 gram kubar esrar M.A.'nın Bentbaşı Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada ise 9 parça halinde satışa hazır toplam 80,27 gram kubar esrar maddesi,81,03 gram sentetik kannobinoid ( Bonzai ) maddesi,1 adet ruhsatsız av tüfeği,1 adet hassas terazi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA