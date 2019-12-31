Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

31.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:18

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 83,77 gram kubar esrar, 81,03 gram sentetik uyuşturucu ile bir hassas terazi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde şüpheli M.A'nın uyuşturucu madde sattığı belirlendi.

Operasyon düzenleyen ekipler şüpheli M.A'yı uyuşturucu satarken, F.B'yi ise alırken suçüstü yakaladı.

Şüpheli F.B'nin üst aramasında ekipler 3,50 gram kubar esrar ele geçirdi.

M.A'nın Battalgazi ilçesi Bentbaşı Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada ise 80,27 gram kubar esrar, 81,03 gram sentetik uyuşturucu, bir ruhsatsız av tüfeği ile bir hassa terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA