Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramada; 137 gram metamfetamin, 22 gram bonzai, 1106 hap ve 6 kök kenevir ele geçirilirken, 17 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan