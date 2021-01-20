Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

20.01.2021 14:24 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:29
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

MALATYA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 3 bin 400 uyuşturucu hap, 60 gram bonzai, 35 gram esrar, pompalı tüfek ele geçirildi.Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusuna başlandı.


Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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