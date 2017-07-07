Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

Malatya ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli şahıstan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu madde ticareti yaptığı delilleri ile birlikte tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik 30.06.2017 günü sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, İstanbul ilinde 3 şahıs, ilimizde de 9 şahıs olmak üzere toplam 12 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 12 şüpheli şahıstan, 10 şüpheli şahıs çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edilmiştir" denildi.



Açıklamada ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının delilleri ile birlikte tespiti ve deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, 28 şahsın yakalandığı ve şahıslar hakkında uyuşturucu madde suçlarından adli işlem yapıldığı bilgisi de verildi.



Açıklamada, yakalanan şahıslardan 35 gram toz esrar maddesi, 43 gram kubar esrar maddesi ve 500 adet sentetik uyuşturuculardan extacy tablet maddesi ele geçirildiği kaydedildi. - MALATYA