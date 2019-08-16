16.08.2019 18:20

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

MALATYA - Malatya'da uyuşturucu imali ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişinin ikametine yapılan operasyonda 762 gram toz esrar maddesi, 96 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğanyol'a bağlı bir mahallede uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şüphelinin ev, iş yeri ve eklentilerinde uyuşturucu madde tespit köpeği "Ekip" ile arama yaptı. Yapılan aramalarda 762 gram toz esrar maddesi, 96 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA