Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 400 gram esrar ve 42 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesinde, bir şüphelininbahçesinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, 2 kilo 400 gram kubar esrar, 42 kök kenevir bitkisi, 1 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, otomatik av tüfeği, 27 av tüfeği kartuşu ve 98 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.