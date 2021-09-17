Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 400 gram esrar ve 42 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 400 gram esrar ve 42 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesinde, bir şüphelininbahçesinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, 2 kilo 400 gram kubar esrar, 42 kök kenevir bitkisi, 1 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, otomatik av tüfeği, 27 av tüfeği kartuşu ve 98 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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