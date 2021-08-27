Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1151 kök kenevir ile 680 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1151 kök kenevir ile 680 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamayla göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğanşehir ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti ve yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen bir şüphelinin bahçesine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 1151 kök kenevir bitkisi ile 680 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından şüpheli, adli mercilere sevk edilecek.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
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