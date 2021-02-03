Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

03.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:33
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. 

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 595 gram bonzai, 1 tüfek ve 1 kılıç ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan ekipler, ismi öğrenilemeyen şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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