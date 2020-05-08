Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
08.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:38

MALATYA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, bir miktar metamfetamin, yeşil reçeteye tabi 56 ilaç, 1 ruhsatsız tabanca, 3 mermi ve 1 şarjör ele geçirdi. 1 şüpheli gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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