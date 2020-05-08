Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
08.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:38
MALATYA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
MALATYA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, bir miktar metamfetamin, yeşil reçeteye tabi 56 ilaç, 1 ruhsatsız tabanca, 3 mermi ve 1 şarjör ele geçirdi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA