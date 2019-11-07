Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

MALATYA'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

07.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:09
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

MALATYA'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkez ilçe Yeşilyurt'ta uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, adresi belirlenen eve operasyon düzenledi. Bahçede yapılan aramada 1 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan jandarma, 1 kişiyi gözaltına aldı.


Kaynak: DHA
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