Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
MALATYA'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
MALATYA'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkez ilçe Yeşilyurt'ta uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, adresi belirlenen eve operasyon düzenledi. Bahçede yapılan aramada 1 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan jandarma, 1 kişiyi gözaltına aldı.