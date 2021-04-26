Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 17 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ve adreslerinde 253,2 gram sentetik uyuşturucu ile yeşil reçeteye tabi 500 hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, salıverilen 12 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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