Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

24.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:14
Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

Doğanşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Doğanşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 adrese düzenlenen operasyonda, satışa hazır 12 paket halinde 44,75 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipleri gören şüpheli şahıslar ellerinde bulunan maddeleri yanan sobaya attı.

Sobadan çıkarılan paketlere de el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Doğanşehir İlçe Jandarma ekipleri de Sürgü Mahallesinde yol kontrol noktasında durdurdukları araçta, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Sibel Can Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Umut Bulut Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 16:54:35. #1.16#
title