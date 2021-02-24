Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı
24.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:14
Doğanşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Doğanşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 adrese düzenlenen operasyonda, satışa hazır 12 paket halinde 44,75 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipleri gören şüpheli şahıslar ellerinde bulunan maddeleri yanan sobaya attı.
Sobadan çıkarılan paketlere de el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Doğanşehir İlçe Jandarma ekipleri de Sürgü Mahallesinde yol kontrol noktasında durdurdukları araçta, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın