Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen iki adrese düzenledikleri operasyonlarda 4 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında ve adreslerinde 360 gram kubar esrar, 13 kök Hint keneviri, 400 yeşil reçeteye tabi hap, 23,49 gram metamfetamin, 152,52 gram sentetik uyuşturucu, 1 tabanca ve 24 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik