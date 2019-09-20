Malatya'da uyuşturucu operasyonları

20.09.2019 19:02

Malatya'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan, nakleden, bulunduranların yakalanmasına yönelik Batman İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma başlatıldı.

Teknik takip ve istihbarat çalışları neticesinde Hekimkan ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapan ekipler 286 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Torbacı operasyonu

Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelikte yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş uygulaması

Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 90 gram esrar bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA