Malatya'da uyuşturucu ile mücadele de 1 kilo esrar ele geçirildi
Malatya'da narkotik ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli üzerinde 1 kilogram esrar ile ele geçirildi.
17.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:47
Malatya'da narkotik ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli üzerinde 1 kilogram esrar ile ele geçirildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta yapılan aramalarda 1 kilogram 21 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Araçta bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MALATYA
Kaynak: İHA