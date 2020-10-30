Malatya'da uyuşturucu ile mücadele

Malatya'da üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan uygulamada, durumundan şüphelendikleri kişilerin üst araması yaptı.

Yapılan aramalarda toplamda 10 uyuşturucu hap, 4,40 gram metemfetamin, 8 yeşil reçeteyle satılan hap ve 1,65 gram kannabinoid maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine