Malatya'da, üniversiteliler trenleri doldurdu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Malatya'da, üniversiteliler trenleri doldurdu - Haber
Koronavirüs, Malatya, Güncel

Malatya'da, üniversiteliler trenleri doldurdu

KORONAVİRÜS nedeniyle okulların tatil edilmesi kararının ardından yüzlerce üniversiteli öğrenci, Malatya Tren Garı'na gelerek doldurdukları trenle memleketlerine gitti.

13.03.2020 08:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:56
Malatya'da, üniversiteliler trenleri doldurdu

KORONAVİRÜS nedeniyle okulların tatil edilmesi kararının ardından yüzlerce üniversiteli öğrenci, Malatya Tren Garı'na gelerek doldurdukları trenle memleketlerine gitti.

Koronavirüse önlem olarak okulların tatil edilmesinin ardından yüzlerce üniversite öğrencisi memleketlerine dönmek için tren istasyonlarının yolunu tuttu. Bilet gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşurken, öğrenciler bu gece ve yarın akşam için boş koltuk aradı. Malatya'da İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, Ankara'dan, Malatya'ya hareket eden ve Malatya'dan sonra Yolçatı, Diyarbakır, Batman ile Kurtalan'a kadar giden '22014' sayılı Güney Ekspresi trenine binerek yola çıktı. 400 kişilik tren tamamen dolarken, hiçbir yolcu geri çevrilmeyeceği, taleplere göre ek vagonlar konulacağını belirtildi. Öğrenciler ise alınan tedbir gereği okulların tatil edilmesinin yerinde bir karar olduğunu, bir an önce memleketlerine gitmek istediklerini söyledi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Haber
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor Haber
Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor
Koronavirüs sonrası benzindeki bir zorunluluk 3 ay askıya alındı Haber
Koronavirüs sonrası benzindeki bir zorunluluk 3 ay askıya alındı
Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili korkutan sözler Haber
Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili korkutan sözler
Diyanet, 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına yanıt verdi Haber
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Kendilerini karantinaya alan Başbakan ve First Lady'den kötü haber Haber
Kendilerini karantinaya alan Başbakan ve First Lady'den kötü haber
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı
Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Yıllar sonra babasını gören Ali Vefa travma geçiriyor! Mucize Doktor 27. bölüm fragmanı yayınlandı
Yıllar sonra babasını gören Ali Vefa travma geçiriyor! Mucize Doktor 27. bölüm fragmanı yayınlandı
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim yapıyor
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim...
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında yok ettiğini savundu
Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında...
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak
La Liga yönetimi, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını 2 haftalığına askıya aldı
La Liga yönetimi, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını 2 haftalığına askıya aldı
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Gülben Ergen Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Fatih Terim Ali Palabıyık Mustafa Cengiz Fatih Karagümrük
Daha Fazla Avrupa Kopenhag Vatandaş Başakşehir
Şu an buradasınız: Malatya'da, üniversiteliler trenleri doldurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 09:56:47. #1.15#