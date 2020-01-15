Malatya'da ücretsiz EKPSS kursu açıldı

15.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:46

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından ücretsiz Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) hazırlık kursu açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu'nda başlatılan EKPSS hazırlık kursuna katılan engelli kursiyerleri ziyaret ederek, kursiyerlere başarılar diledi.

Kursiyerlerle sohbet eden Gürkan, burada yaptığı konuşmada, "Engelli kardeşlerimizin geleceğe hazırlanırken işlerinin kolaylaştırılması hususunda düzenlenen bu tür eğitim faaliyetlerine katılmalarından dolayı kendilerini takdir ettiğimi ifade etmek istiyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kursu organize eden Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız ile işbirliği halinde kursun açılmasına katkı veren Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi ve Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu müdürlerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ücretsiz olan kursa 280 kişinin kayıt yaptırdığı aktarıldı.

Kaynak: AA