Malatya'da Türkiye ve Azerbaycan bayraklı bisiklet turu düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'da Türkiye ve Azerbaycan bayraklı bisiklet turu düzenlendi

28.10.2020 12:09 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:10

Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye ve Azerbaycan bayraklı bisiklet turu düzenlendi.

Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye ve Azerbaycan bayraklı bisiklet turu düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen programda, belediyeye bağlı mehter takımı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri verdi.

Burada bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleyi başlattığını, 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin 4 yıl süren Kurtuluş Savaşı'nı yönettiğini belirtti.

Ecdadın her karış vatan toprağı için canını verdiğinin bilincinde olunması gerektiğine dikkati çeken Gürkan, içinde bulunulan durumda Sevr Antlaşması'nı canlandırma noktasında çabalar olduğunu ifade etti.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgalini de değinen Gürkan, Azerbaycan ordusunun kahramanlık destanı yazarak işgal edilen topraklarını kurtardığını vurguladı, "Bizler Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Gürkan'ın konuşmasının ardından Türkiye ve Azerbaycan bayraklı 50 bisikletli, belediye önünden pedal çevirerek İnönü, Fuzuli, Kanal Boyu caddelerinde şehir turu attı. Üzerilerinde ay yıldızlı tişörtler bulunan bisikletlilerin turu Hürriyet Parkı'nda sona erdi.

Malatya'da Türkiye ve Azerbaycan bayraklı bisiklet turu düzenlendi
Malatya'da Türkiye ve Azerbaycan bayraklı bisiklet turu düzenlendi
Malatya'da Türkiye ve Azerbaycan bayraklı bisiklet turu düzenlendi
Malatya'da Türkiye ve Azerbaycan bayraklı bisiklet turu düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Sezen Aksu Serdar Ortaç Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Okan Buruk Burak Yılmaz Eddie Newton Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Hatay Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da Türkiye ve Azerbaycan bayraklı bisiklet turu düzenlendi - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 13:10:57. #1.14#
title