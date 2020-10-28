Malatya'da Türkiye ve Azerbaycan bayraklı bisiklet turu düzenlendi

Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye ve Azerbaycan bayraklı bisiklet turu düzenlendi.

Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye ve Azerbaycan bayraklı bisiklet turu düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen programda, belediyeye bağlı mehter takımı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri verdi.

Burada bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleyi başlattığını, 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin 4 yıl süren Kurtuluş Savaşı'nı yönettiğini belirtti.

Ecdadın her karış vatan toprağı için canını verdiğinin bilincinde olunması gerektiğine dikkati çeken Gürkan, içinde bulunulan durumda Sevr Antlaşması'nı canlandırma noktasında çabalar olduğunu ifade etti.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgalini de değinen Gürkan, Azerbaycan ordusunun kahramanlık destanı yazarak işgal edilen topraklarını kurtardığını vurguladı, "Bizler Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Gürkan'ın konuşmasının ardından Türkiye ve Azerbaycan bayraklı 50 bisikletli, belediye önünden pedal çevirerek İnönü, Fuzuli, Kanal Boyu caddelerinde şehir turu attı. Üzerilerinde ay yıldızlı tişörtler bulunan bisikletlilerin turu Hürriyet Parkı'nda sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş