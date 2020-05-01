Malatya'da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması

Malatya'da, "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Malatya'da, "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde 451 personelle denetleme yapıldı.

Denetlemede 679 kişi sorgulandı, 141 park, mesire alanı ve yürüyüş yolu çevresi kontrol edildi. Ekipler, 1007 iş yeri ve 1091 aracı kontrol ederek, 49 araca 19 bin 608 lira cezai işlem uygulandı. Belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren bir iş yerine de gerekli yasal işlemler yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 12 kişiye de cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA