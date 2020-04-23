Malatya'da 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması
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Malatya'da 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması

Malatya'da 92 ekip ve 456 personelin katılımıyla yapılan huzur uygulamasında 924 iş yeri denetlenirken,4 iş yerine yasal işlem yapıldı.

23.04.2020 03:03 | Son Güncelleme: 23.04.2020 03:03
Malatya'da 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması

Malatya'da 92 ekip ve 456 personelin katılımıyla yapılan huzur uygulamasında 924 iş yeri denetlenirken,4 iş yerine yasal işlem yapıldı.

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması Malatya'da da yapıldı. Toplam 92 ekip ve 456 personelin katılımıyla 15.00 ile 24.00 saatleri arasında yapılan uygulamada,924 iş yeri denetlenirken,sosyal mesafe kuralına uymayan 4 iş yerine yasal işlem yapıldı.Uygulamada 65 yaş üstü ve 20 yaş altında sokağa çıkma yasağı ile sosyal mesafe kuralına uymayan toplam 38 kişiye ceza kesildi.

Uygulama kapsamında ayrıca 737 şahsın GBT sorgusu yapılırken,park ve bahçeler ile mesire alınlarında da denetleme yapan ekipler kontrolü yapılan 857 araçtan 2'sine 420 TL cezai işlem uyguladı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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